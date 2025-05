Papa Leone XIV, il messaggio di Mattarella e Meloni

L’Italia esprime il suo impegno per la pace, i diritti inviolabili e la dignità, come sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Papa Leone XIV. In questo messaggio, Mattarella augura un lungo e fecondo pontificato al Papa, e sottolinea il dolore del popolo italiano per la scomparsa di Papa Francesco. Sottolinea l’importanza del nuovo cammino della Chiesa e l’impegno della Repubblica a collaborare con la Santa Sede per promuovere pace e dignità per tutti. Mattarella sottolinea che, in tempi di conflitti inumani, è fondamentale mantenere vivi i principi di dialogo e giustizia, richiamando le parole di pace che il Santo Padre ha pronunciato.

La premier Giorgia Meloni, nella sua lettera a Papa Leone XIV, esprime la necessità di pace nel mondo, richiamando l’azione instancabile di Papa Francesco. Riservando congratulazioni personali e del governo per l’elezione del nuovo Papa, Meloni evidenzia come i cardinali, guidati dallo Spirito Santo, lo abbiano scelto in un momento di sfide storiche. Riferendo al legame indissolubile tra Italia e Papa, la premier ricorda l’importanza della fede nella costruzione dell’identità e della civiltà italiana. La lettera termina con l’espressione di affetto filiale verso il Santo Padre e la speranza che il suo messaggio di amore e carità continui ad essere una guida per gli italiani.