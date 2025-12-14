12 C
Roma
domenica – 14 Dicembre 2025
Politica

Papa Leone XIV esorta alla diplomazia onesta

stranotizie
Papa Leone XIV esorta alla diplomazia onesta

Papa Leone XIV ha rivolto un messaggio ai partecipanti al Giubileo della diplomazia italiana, esortandoli a curare non solo la bellezza e la precisione dei discorsi, ma anche l’onestà e la prudenza. Il Papa ha sottolineato che il contrario della mediazione non è il silenzio, ma l’offesa, che si arma di menzogne, propaganda e ipocrisia.

Il Pontefice ha ricordato che la speranza è una virtù che non è un desiderio di cose incerte, ma il nome che la volontà assume quando tende fermamente al bene e alla giustizia che sente mancare. La speranza è essenziale per il servizio diplomatico, poiché solo chi spera cerca e sostiene sempre il dialogo fra le parti, confidando nella comprensione reciproca anche davanti a difficoltà e tensioni.

Leone XIV ha anche sottolineato l’importanza della parola onesta e fedele, che dimostra il valore della persona che la pronuncia. Il Papa ha esortato i diplomatici a disarmare proclami e discorsi, curandone non solo la bellezza e la precisione, ma anche l’onestà e la prudenza, e a condividere parole che fanno bene, che costruiscono intesa e che riparano i torti e perdonano le offese.

Il Papa ha inoltre ricordato l’accorato appello di san Paolo VI alle Nazioni Unite, che chiedeva di porre fine alla guerra e di guidare le sorti dei popoli e dell’umanità verso la pace. Leone XIV ha concluso esortando i presenti a essere uomini e donne di dialogo, sapienti nel leggere i segni dei tempi secondo il codice dell’umanesimo cristiano che sta alla base della cultura italiana ed europea.

