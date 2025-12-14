Papa Leone XIV esorta alla diplomazia onesta

Papa Leone XIV ha rivolto un messaggio ai partecipanti al Giubileo della diplomazia italiana, esortandoli a curare non solo la bellezza e la precisione dei discorsi, ma anche l’onestà e la prudenza. Il Papa ha sottolineato che il contrario della mediazione non è il silenzio, ma l’offesa, che si arma di menzogne, propaganda e ipocrisia.

Il Pontefice ha ricordato che la speranza è una virtù che non è un desiderio di cose incerte, ma il nome che la volontà assume quando tende fermamente al bene e alla giustizia che sente mancare. La speranza è essenziale per il servizio diplomatico, poiché solo chi spera cerca e sostiene sempre il dialogo fra le parti, confidando nella comprensione reciproca anche davanti a difficoltà e tensioni.

Leone XIV ha anche sottolineato l’importanza della parola onesta e fedele, che dimostra il valore della persona che la pronuncia. Il Papa ha esortato i diplomatici a disarmare proclami e discorsi, curandone non solo la bellezza e la precisione, ma anche l’onestà e la prudenza, e a condividere parole che fanno bene, che costruiscono intesa e che riparano i torti e perdonano le offese.

Il Papa ha inoltre ricordato l’accorato appello di san Paolo VI alle Nazioni Unite, che chiedeva di porre fine alla guerra e di guidare le sorti dei popoli e dell’umanità verso la pace. Leone XIV ha concluso esortando i presenti a essere uomini e donne di dialogo, sapienti nel leggere i segni dei tempi secondo il codice dell’umanesimo cristiano che sta alla base della cultura italiana ed europea.