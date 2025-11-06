19.1 C
Papa Leone XIV e Mahmoud Abbas: dialogo sulla pace a Gaza

Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta il presidente palestinese Mahmoud Abbas in Vaticano, in un colloquio descritto come «cordiale» e della durata di circa un’ora. Al centro della discussione c’è stata l’emergenza umanitaria a Gaza e la necessità di porre fine al conflitto, con la soluzione dei due Stati considerata l’unica strada per una pace duratura nella regione.

Questo incontro avviene a quasi un mese dall’entrata in vigore del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mediato dagli Stati Uniti. I due avevano già avuto un colloquio telefonico a luglio, in cui avevano affrontato la crisi a Gaza e le tensioni in Cisgiordania, ma quest’ultimo incontro rappresenta il loro primo faccia a faccia ufficiale.

