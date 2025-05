Papa Leone XIV agli Internazionali di Tennis? Binaghi spera nel ‘miracolo’

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha ufficialmente invitato Papa Leone XIV agli Internazionali Bnl d’Italia che si stanno svolgendo al Foro Italico di Roma. Binaghi ha confermato di aver scritto una lettera al Papa per estendere l’invito.

Il nuovo pontefice, Robert Francis Prevost, è noto per la sua passione per il tennis e si considera un praticante dilettante, anche se ha avuto poche occasioni di giocare dopo il suo ritorno dal Perù, dove ha lavorato come missionario e successivamente come vescovo. È stato nominato Prefetto della Congregazione dei vescovi nel 2023. Binaghi ha espresso incertezza sulla possibilità che il Papa possa partecipare quest’anno ma ha sottolineato che “nella vita succedono anche i miracoli”.

Binaghi ha anche evidenziato l’orgoglio per il fatto che Papa Leone XIV condivida questa passione e ha menzionato la nuova sede della Federazione, situata in un ex convento agostiniano a Roma, attualmente in fase di ristrutturazione. Ha descritto questa coincidenza come particolarmente significativa, sottolineando l’unione di tennis e spiritualità che caratterizza il momento.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com