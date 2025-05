Papa Leone XIV abito Lombardia Como

Il nuovo papa, Leone XIV, reciterà oggi il Regina Coeli dalla penultima finestra del Palazzo Apostolico, indossando un abito realizzato in parte da un’azienda lombarda, la Orefice & C. Situata a Casnate con Bernate, in provincia di Como, è specializzata nella marezzatura dei tessuti per il Vaticano. Luisa Orefice, cofondatrice, spiega che si occupano del finissaggio, essenziale per conferire ai tessuti le caratteristiche desiderate. La marezzatura del moiré consiste nella creazione di venature che richiamano le increspature d’acqua e il legno.

L’azienda lavora anche per cardinali, vescovi e preti, ricevendo i tessuti dalle sartorie ecclesiastiche di Roma. Dopo la marezzatura, i materiali tornano al tessitore e poi al Vaticano. Non tutti i tessuti sono adatti a questo processo: è necessario che abbiano un’armatura faille e siano principalmente di seta, la fibra migliore per questa lavorazione. Il processo include circa 13 passaggi, dove il tessuto viene trattato con pettini per creare l’effetto desiderato. L’ultima fase è la calandratura, che fissa le onde e il motivo.

La Orefice & C, fondata nel 1925, ha celebrato i 100 anni di attività e continua a mantenere elevati standard di qualità e tradizione artigianale. Con 39 dipendenti, l’azienda è a conduzione familiare e i membri delle nuove generazioni lavorano fianco a fianco, rispettando le gerarchie aziendali. Luisa Orefice sottolinea l’importanza dell’apprendimento continuo, affermando che le aziende prosperano solo finché continuano a imparare.

