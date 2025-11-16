Papa Leone e le Stelle di Hollywood: un Red Carpet in Vaticano

Recentemente il Papa ha avuto incontri con diverse celebrità, da Jannik Sinner a Cate Blanchett, passando per Al Pacino e Monica Bellucci. Questa serie di eventi ha contribuito a rendere il Papa sempre più popolare. Il pontefice, il primo statunitense nella storia, ha voluto interagire con il mondo del cinema. In Vaticano, famosi attori e registi hanno potuto ammirare le bellezze della Sala Clementina durante l’udienza concessa loro.

Papa Leone ha espresso il desiderio di approfondire il dialogo con il mondo del cinema, evidenziando come la creatività artistica possa unire i valori umani e la missione della Chiesa. Durante l’incontro, Spike Lee ha donato al Papa una maglia dei New York Knicks, e la foto del momento ha rapidamente fatto il giro del Web. Cate Blanchett ha regalato un braccialetto simbolo di solidarietà per le persone sfollate, mentre Viggo Mortensen ha consegnato alcune lettere.

Il Papa ha sottolineato l’importanza del cinema come arte popolare che offre speranza e ha espresso preoccupazione per il futuro delle sale cinematografiche, che stanno affrontando delle difficoltà. Ha quindi invitato le istituzioni a valorizzare quest’arte, che va oltre l’intrattenimento e si interseca con la vita quotidiana. Attori come Chiara Francini e Maria Grazia Cucinotta hanno apprezzato le parole di Leone, sottolineando il valore del lavoro di tutti gli operatori del settore.

Spike Lee ha definito il Papa un cinefilo, concludendo che il suo messaggio è stato particolarmente toccante. Infine, Leone ha condiviso i suoi film preferiti, dimostrando una connessione profonda con il mondo del cinema.