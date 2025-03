Papa Francesco, un diluvio di fake news sulla salute: la ricerca

Dal ricovero di Papa Francesco all’ospedale Gemelli, i social media hanno visto un’ondata di discussioni sul suo stato di salute, con particolare attenzione alle speculazioni sulla sua presunta morte. Una ricerca di Cyabra, condotta in collaborazione con Kite Group per Arcadia, ha analizzato le conversazioni su X (ex Twitter) e TikTok, rivelando un terreno fertile per la disinformazione. Monitorando 3.601 profili, con 4.598 post e commenti, è emerso un clima di incertezza alimentato da utenti autentici e account non verificati.

Le discussioni si sono sviluppate attorno a tre principali narrazioni: la prima riguardante la salute del Papa, con domande su se fosse vivo o in grado di rispondere alle cure; la seconda sugli aggiornamenti del Vaticano, spesso reinterpretati in modo sensazionalistico; la terza sulla diffusione di notizie false e contenuti fuorvianti che proclamavano la sua morte senza conferme ufficiali. Questo ha generato un forte impatto emotivo sui lettori.

Uno degli aspetti più preoccupanti emersi dall’indagine è la presenza di profili falsi, che costituivano il 31% degli account analizzati e hanno diffuso 1.387 post e commenti per convincere il pubblico della morte del Papa. Questi account, spesso anonimi e attivi, utilizzano linguaggio provocatorio per attirare attenzione e generare reazioni. L’uso di toni emotivi e titoli allarmistici permette loro di raggiungere un vasto pubblico, lasciando gli utenti disorientati di fronte a notizie non verificate. La ricerca invita a una maggiore attenzione nella verifica delle fonti e a un impegno per garantire uno spazio informativo più corretto e trasparente.