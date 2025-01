Papa Francesco: Un Appello alla Santità e all’Affabilità nelle Suore

Papa Francesco ha rivolto un messaggio alle suore in occasione del centenario dell’Unione Santa Caterina da Siena, sottolineando l’importanza dell’affabilità. Durante l’incontro con le Missionarie della Scuola, ha esprimito displeasure per le suore che mostrano un atteggiamento burbero, paragonato a “faccia di aceto”. Il Papa ha affermato che un volto triste non attira le persone e ha chiesto alle suore di essere messaggere di gioia e affabilità, citando la necessità di vivere ogni incontro con gratitudine per l’unicità dell’altro.

Francesco ha poi rimarcato che, pur essendo il Signore aperto al dialogo con tutti, esiste una figura con cui non bisognerebbe parlare: il diavolo. Ha evidenziato che nella Bibbia, Gesù rispondeva sempre al diavolo con la Parola di Dio, senza entrare in dialogo. Questa esortazione vuole spingere le suore a seguire l’esempio di Cristo, evitando tali interazioni dannose. Il Papa ha messo in guardia dal non alimentare la gelosia e le tensioni all’interno della comunità, suggerendo che il diavolo si insinua proprio in queste dinamiche umane.

In precedenti occasioni, Francesco aveva già utilizzato la metafora dell’aceto, sottolineando come una religiosa arrabbiata perda la sua essenza di madre e di tenerezza. Nel 2021, aveva esortato le religiose a non apparire come “zitellone” o “signorine educate”, dimenticando l’essenza della fede a favore di una “mondanità spirituale”. La sua richiesta è sempre stata quella di riflettere il vero stile di Dio, che è vicinanza agli altri.

Infine, in un incontro del 2022, il Papa aveva invitato le religiose a controllarsi, suggerendo che sarebbe meglio mordersi la lingua piuttosto che cedere alla tentazione dei pettegolezzi. L’invito complessivo di Papa Francesco consiste nell’abbracciare un vivere quotidiano caratterizzato dalla gioia, dall’accoglienza e dall’amore, rimanendo fedeli alla loro vocazione di servirsi degli altri con spirito di umanità.