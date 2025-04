Papa Francesco sorprende salutando i pellegrini americani

Città del Vaticano, 19 apr. (Adnkronos) – Papa Francesco ha fatto un nuovo blitz nella Basilica di San Pietro, dove ha salutato brevemente i pellegrini americani di Pittsburgh, accompagnato dal suo infermiere. Il Papa ha visitato la Basilica per pregare in vista della Veglia Pasquale, che si sarebbe celebrata poco dopo. Il cardinale Giovanni Battista Re, delegato del Papa, ha officiato la Veglia, sottolineando che Francesco è “spiritualmente con noi”. Il rito è iniziato con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale. Durante la Liturgia Battesimale, il cardinale ha amministrato il battesimo a tre neofiti.

Nell’omelia preparata dal Papa, il messaggio principale si è focalizzato sulla Risurrezione: non è un evento spettacolare, ma un dono che si manifesta gradualmente, simile a “piccoli germogli di luce”. Bergoglio ha avvertito di non considerare la Pasqua come una soluzione magica ai problemi del mondo. Ha esortato i fedeli a confrontarsi con le ombre e le sfide della vita, affermando che la potenza della Risurrezione di Cristo è ancora in atto nella storia umana.

Il Papa ha chiamato i suoi ascoltatori a far germogliare la speranza, soprattutto in un anno giubilare: “Quando vediamo le ombre del male, non perdiamo la speranza; la luce risplende anche nelle tenebre”. Ha invitato a essere messaggeri di questa speranza, specialmente per coloro che soffrono, per i poveri, gli oppressi e le vittime della guerra, sottolineando che ogni azione quotidiana ispirata al Vangelo può contribuire a diffondere la speranza pasquale nel mondo.