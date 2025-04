Papa Francesco sorprende i fedeli a San Pietro prima di Pasqua: il saluto senza bombola

A poche ore dalla veglia di Pasqua, Papa Francesco ha sorpreso i fedeli con una visita alla Basilica di San Pietro. Sabato 19 aprile, il Papa è arrivato sulla sedia a rotelle, accompagnato dall’infermiere Massimiliano Strappetti. La sua presenza in Basilica, inaspettata per i molti presenti, ha generato entusiasmo tra i fedeli. Francesco è entrato ed è uscito dalla Porta della Preghiera, la più vicina alla sua residenza di Casa Santa Marta, dove si trova in convalescenza.

Durante la sua sosta di circa quindici minuti, il Papa si è fermato in preghiera davanti alla tomba di San Pietro, suscitando l’attenzione di alcuni presenti che lo hanno notato nei pressi dell’ascensore verso la Loggia, da cui solitamente impartisce la benedizione Urbi et Orbi. La sua apparizione assume un significato speciale considerando le recenti assenze, come quella della Via Crucis al Colosseo, dove non ha potuto presiedere per il terzo anno consecutivo a causa di problemi respiratori. Al suo posto, ha delegato il cardinale vicario di Roma, Baldassarre Reina, che ha letto meditazioni redatte dallo stesso Papa, affrontando temi come il dolore del mondo e la necessità di maggior solidarietà.

Negli scritti della Via Crucis, Francesco ha parlato di un “mondo a pezzi” che ha bisogno di “lacrime sincere” e non solo formali, denunciando un’economia disumana che ignora i più fragili e ribadendo l’importanza di inclusione, speranza e fraternità.