Papa Francesco: Signi di Speranza dopo le Dimissioni e il Risultato della Lastra ai Polmoni

Papa Francesco sta continuando il suo recupero a Casa Santa Marta dopo le dimissioni dall’ospedale Gemelli. La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che una recente lastra ha mostrato un lieve miglioramento del suo quadro infettivo polmonare. Dimesso il 23 marzo dopo 37 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale e un’infezione respiratoria polimicrobica, il Pontefice presenta condizioni stazionarie, supportate dagli esami del sangue effettuati nei giorni scorsi. Papa Francesco sta seguendo una terapia e la fisioterapia, mostrando progressi anche nella voce.

Durante la convalescenza, ha lavorato in parte dalla scrivania e ha concelebrato la messa a Casa Santa Marta, sebbene non abbia ricevuto visite. La Santa Sede ha fatto sapere che il Papa continua ad usare l’ossigeno con naselli, interrompendo brevemente l’uso delle cannule. Inoltre, il suo umore è migliorato grazie alle manifestazioni di affetto ricevute. Non ci sono certezze riguardo ai suoi impegni futuri, e la Santa Sede ha definito “prematuro” speculare su una sua presenza alla benedizione Urbi et Orbi della Pasqua.

È previsto un intervento mercoledì, durante l’udienza generale, con una catechesi, mentre il 2 aprile si ricorderanno i 20 anni dalla scomparsa di San Giovanni Paolo II. Tuttavia, è stata confermata l’assenza del Papa al Giubileo dei malati del 6 aprile.