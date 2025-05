Papa Francesco sepolto accanto a Junio Valerio Borghese: Le ironie di Vannacci

Papa Francesco è stato sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, accanto al comandante della Decima Mas, Junio Valerio Borghese. Roberto Vannacci, ex generale dell’Esercito e attuale eurodeputato della Lega, ha provocato discussioni sui social con un post in cui sottolinea la scelta del pontefice, chiedendosi se la sinistra lo etichetterà come fascista. Vannacci ha un forte rispetto per la Decima Mas, citando frequentemente la sua storia in campagna elettorale e celebrando le operazioni di questa unità durante le guerre mondiali.

Nella basilica è sepolto anche il noto artista Gian Lorenzo Bernini e diversi Papi. Francesco, nel suo testamento, ha scelto questo luogo di sepoltura, esprimendo il desiderio che la sua vita fosse affidata alla Madonna. Ha spiegato di voler riposare in un santuario mariano, dove si recava in preghiera prima e dopo i suoi viaggi apostolici.

Junio Valerio Borghese, soprannominato “principe nero”, è noto per il suo coinvolgimento in atti di violenza contro i partigiani e per un fallito colpo di stato nel 1970. Comandante della Xª flottiglia Mas, dopo l’armistizio del 1943, aderì alla Repubblica di Salò, combattere al fianco dei nazisti e partecipando a diverse azioni violente, considerate crimini di guerra. Dopo il tentativo di golpe, si rifugiò in Spagna, protetto dal regime di Franco, e morì a Cadice nel 1974. La sepoltura di Papa Francesco accanto a Borghese ha suscitato reazioni contrastanti e accesi dibattiti nell’opinione pubblica.