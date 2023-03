Papa Francesco sarà dimesso oggi dal Gemelli

Papa Francesco verrà dimesso oggi, sabato 1 aprile, dall’ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato da mercoledì e farà ritorno in Vaticano. Nel corso della giornata di ieri, dopo gli accertamenti, è arrivata la comunicazione ufficiale. “L’equipe medica che sta seguendo Sua Santità Papa Francesco, dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna (ieri, ndr) e il favorevole decorso clinico, ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. Gemelli nella giornata di domani (oggi, ndr)”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

“Nel pomeriggio Sua Santità Papa Francesco, dopo essersi raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato, ha ricevuto l’eucarestia”, ha detto. “Successivamente, si è recato in visita al reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile e battezzato il piccolo Miguel Angel”, ha aggiunto, facendo riferimento al momento immortalato anche da un video nel quale il Pontefice è apparso in buone condizioni.

“In questa occasione, – ha aggiunto Bruni – rivolgendosi al personale sanitario presente, ha dedicato un pensiero a tutti coloro che contribuiscono ad alleviare i mali fisici e le angosce di quanti, quotidianamente, sono chiamato a testimoniare la croce di Cristo e ha espresso gratitudine per la loro abnegazione e il loro spirito di servizio”.

Nel pomeriggio di ieri, il Papaha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica “portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro ‘Nacque Gesù a Betlemme di Giudea…'”, ha fatto sapere il Vaticano. La visita, compreso il battesimo del piccolo Miguel Angel, è durata circa mezz’ora.

Domenica, il Santo Padre sarà in piazza San Pietro per la messa delle Palme. “E’ prevista la presenza del Papa in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della domenica delle Palme, Passione del Signore”, ha detto Bruni. Il Pontefice “potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa”, ha detto all’Adnkronos il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, parlando con l’Adnkronos. “Con il Papa ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare”. Il cardinale Sandri celebrerà la domenica delle Palme, “io – ha ribadito Re – la domenica di Pasqua. Il Papa ci sarà per l’Urbi et Orbi, leggerà il messaggio e presiederà tutti i riti”.