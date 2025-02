Papa Francesco, rosario in San Pietro: la preghiera dei fedeli di tutto il mondo

Centinaia di fedeli si sono radunati in piazza San Pietro per recitare il Rosario a favore di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli. Nonostante la pioggia, i pellegrini hanno espresso la loro vicinanza al Papa, ricordando il suo ruolo di leader della Chiesa per oltre un decennio. Edward Purjack, un turista americano, ha dichiarato che “in queste ore difficili possiamo stargli accanto solo con la preghiera”. Anche Charlie dall’Irlanda ha sottolineato l’importanza di pregare per il Papa, augurandogli una pronta guarigione, evidenziando il grande lavoro svolto durante il suo pontificato e il molto che resta da fare.

Daniela, proveniente da Cadiz in Spagna, ha raccontato di aver appreso della preghiera durante la sua permanenza in hotel e di essersi recata a Roma appositamente per invocare la salute del Papa. Suor Caterina Gatti ha aggiunto che la sua preghiera è rivolta al Signore affinché Francesco possa superare questo periodo difficile, sottolineando che la comunità ha ancora bisogno di lui. Ha espresso la speranza che le preghiere dei fedeli possano offrire supporto e forza al Papa in questi momenti di malattia intensa.

In generale, i partecipanti hanno dimostrato una forte unione e solidarietà, riconoscendo l’importanza di sostenere Bergoglio in un momento così critico. La piazza si è così trasformata in un luogo di preghiera collettiva, dove la fede dei presenti ha rappresentato un atto di amore verso il Santo Padre.