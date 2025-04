Papa Francesco riforma le offerte per le messe: misure severa contro gli abusi dei preti

Una nuova iniziativa del Vaticano, approvata da Papa Francesco, mira a limitare gli abusi legati alle offerte per le messe. Il Decreto del Dicastero per il Clero, in vigore dal 20 aprile, vieta la cumulo di più intenzioni per la stessa celebrazione senza informare i fedeli. I parrocchiani solitamente lasciano un’offerta per richieste specifiche, e ora le parrocchie sono chiamate a celebrare messe separate per ogni intenzione. In caso di scarsità di sacerdoti e messe, il prete potrà trattenere solo una donazione e destinare le altre a parrocchie in difficoltà, soprattutto in paesi di missione.

Il decreto, firmato dal cardinale Lazzaro You Heung sik, stabilisce che i sacerdoti non possono chiedere compensi oltre le offerte stabilite dalle autorità competenti, per garantire che nessuno sia escluso dai sacramenti per motivi economici. Le offerte devono rimanere volontarie, e la Chiesa è vista come un luogo accogliente per tutti, come indicato da Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium.

Il decreto non demonizza l’offerta in sé, anzi, la promuove come modo per i fedeli di partecipare al Sacrificio Eucaristico e sostenere la Chiesa. Si sottolinea, tuttavia, che, per evitare abusi, le messe non possono essere celebrate per più intenzioni se non con il consenso informato di tutti i donatori. Qualsiasi offerta eccedente andrà ai missionari, garantendo che le esigenze pastorali siano soddisfatte senza approfittare dei fedeli. Questo cambiamento mira a tutelare la trasparenza e l’integrità delle celebrazioni liturgiche.