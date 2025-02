Papa Francesco ricoverato al Gemelli: chi sostituirà l’Angelus del 23 febbraio 2025?

Papa Francesco non sarà presente all’Angelus di domenica 23 febbraio a causa del ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è in cura per una polmonite bilaterale, iniziata il 14 febbraio. Sebbene il Papa abbia “ripostato bene”, non è in grado di partecipare all’appuntamento domenicale con i fedeli. In sostituzione, verrà diffuso un testo scritto dallo stesso Santo Padre, come già fatto nelle settimane precedenti.

I medici hanno tenuto una conferenza stampa il 21 febbraio, comunicando che Bergoglio non è ancora “fuori pericolo”, a causa del rischio di sepsi. Il professor Sergio Alfieri ha ribadito che, pur avendo una buona lucidità e cuore in condizioni ottimali, il Papa, con i suoi 88 anni, richiede particolare attenzione. La terapia a cui è sottoposto ha subito variazioni per affrontare l’infezione e minimizzare i rischi.

Riguardo a giubilei e appuntamenti significativi, le sue condizioni di salute non hanno permesso di partecipare a eventi come quello degli Artisti. Inoltre, il cardinale Pietro Parolin ha smentito voci riguardanti possibili dimissioni, definendole “speculazioni inutili”. Parolin ha sottolineato che è comune che emergano notizie infondate in situazioni del genere. Anche il cardinale Victor Manuel Fernandez ha condiviso che non esiste alcun clima di pre-conclave e che le pressioni per la rinuncia del Papa sono senza senso.

In sintesi, la priorità attuale per la Santa Sede è la salute del Santo Padre, e tutti attendono con ansia il suo ritorno.