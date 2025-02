Papa Francesco, Parolin: “Speculazioni inutili” sulle dimissioni

Voci su possibili dimissioni di Papa Francesco sono state definite dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, come “inutile speculazione”. In un’intervista al Corriere della Sera, Parolin ha sottolineato che attualmente l’attenzione è rivolta alla salute del Pontefice, alla sua ripresa e al suo ritorno in Vaticano. Questi sono i punti che realmente contano.

Parolin ha confermato di aver offerto la sua disponibilità a visitare il Papa al Policlinico, ma ha aggiunto che finora non c’è stata necessità di un incontro, sottolineando l’importanza di permettere a Bergoglio di riposare per favorire l’efficacia delle terapie. Ha riportato che le notizie provenienti dall’ospedale Gemelli sono rassicuranti e che il Papa sta facendo progressi.

Negli ultimi giorni, si sono diffuse notizie infondate e allarmismi, alimentando la presenza di “corvi” intorno al Vaticano. Parolin ha affermato di non essere a conoscenza di eventuali manovre e di cercare di rimanere estraneo a tali dinamiche. Ha riconosciuto che è comune per voci e commenti incontrollati emergere in situazioni delicate come quella attuale. Tuttavia, ha enfatizzato che non crede ci sia un movimento particolare in atto e ha dichiarato di non aver sentito notizie attinenti a tali trame. Insomma, l’accento resta sulla convalescenza di Papa Francesco e sull’importanza di garantirgli un ambiente sereno per il recupero.