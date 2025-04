Papa Francesco onora la sua promessa con la benedizione pasquale Urbi et Orbi in piazza San Pietro

Più di 35mila fedeli si sono riuniti in piazza San Pietro per la messa di Pasqua, officiata dal cardinale Angelo Comastri in nome di Papa Francesco, che ha partecipato alla celebrazione esprimendo la sua benedizione Urbi et Orbi dal loggione. Durante la messa, l’arciprete emerito ha letto l’omelia pasquale scritta dal Papa, che ha enfatizzato la presenza viva di Cristo tra le persone, sottolineando che non è un eroe del passato, ma dimora in mezzo a noi.

Papa Francesco, in un breve ma significativo intervento, ha salutato i presenti dicendo: “Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua”, ricevendo un’ovazione dalla folla. L’omelia ha invitato i fedeli a cercare il Salvatore nella vita quotidiana e nei volti dei fratelli, evitando di cercarlo in un sepolcro. Ha esortato i credenti a mettersi in movimento per riconoscerlo e viverne la presenza attraverso piccoli gesti d’amore.

Prima della celebrazione, il Papa ha avuto un incontro privato con il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, a Casa Santa Marta, dove Francesco si trova in convalescenza. Questo incontro è considerato un passo verso la distensione dei rapporti tra Stati Uniti e Vaticano, soprattutto dopo le critiche del Papa alle politiche migratorie di Donald Trump.

In questo contesto, il messaggio di Pasqua del Presidente Sergio Mattarella ha anche richiamato l’attenzione su pace e dialogo, evidenziando la necessità di superare le divisioni e di lavorare insieme per un futuro migliore.