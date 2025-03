Papa Francesco, oggi niente bollettino: la situazione è stabile.

Oggi, venerdì 14 marzo, non ci sarà bollettino medico per Papa Francesco, ricoverato da un mese all’ospedale Gemelli di Roma. Il Vaticano annuncia che il prossimo aggiornamento avverrà domani e che in futuro questi bollettini si diraderanno. Secondo la Sala Stampa della Santa Sede, la situazione clinica del Papa è “stabile” e non ci sono novità significative da riportare.

Domani, ci sarà un bollettino, ma gli aggiornamenti diventeranno meno frequenti. Il Vaticano fornirà comunque un aggiornamento serale. Qualora ci fosse bisogno, il bollettino medico potrebbe tornare a essere più frequente. La Sala Stampa ha informato che non ci sarà più comunicazione al mattino riguardo a come il Papa ha trascorso la notte e non ci sarà il briefing mattutino.

Per quanto riguarda il Papa, gli specialisti ritengono che ci sia una situazione di stabilità, ma si sottolinea che è necessario tempo per consolidare i lievi miglioramenti. Le dimissioni dall’ospedale non sono previste a breve, e sarà responsabilità dei medici decidere quando tenere una conferenza stampa. Oggi, il Papa ha continuato la fisioterapia motoria e respiratoria e nel pomeriggio ha dedicato tempo alla preghiera.