Papa Francesco, oggi la data dei funerali: ultime notizie

La Congregazione dei cardinali si riunisce oggi, 22 aprile, per decidere la data dei funerali di Papa Francesco, deceduto ieri all’età di 88 anni. Secondo la Costituzione Apostolica, le esequie dovrebbero svolgersi tra il quarto e il sesto giorno dopo la morte, quindi tra venerdì e domenica. I cardinali si riuniranno per stabilire anche l’esposizione della salma, che sarà trasportata a San Pietro e mostrata ai fedeli fino a venerdì sera. Papa Bergoglio ha espresso il desiderio di essere sepolto nella Basilica di S. Maria Maggiore.

Il Papa è morto nel suo appartamento di Santa Marta, dopo aver avuto un ictus e un collasso cardiocircolatorio, complicazioni legate a una polmonite bilaterale che lo aveva costretto a un ricovero. Da tutto il mondo arrivano tributi per Bergoglio, che era salito al soglio pontificio nel 2013, dopo le dimissioni di Benedetto XVI. Si prevede la partecipazione di capi di Stato ai funerali, che si terranno nella Basilica di San Pietro, con Donald Trump già confermato.

Nel testamento, redatto nel 2022, Francesco ha richiesto una sepoltura semplice nella Basilica di S. Maria Maggiore. Il Conclave si svolgerà tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa, con un’elezione che seguirà rituali severi di segretezza. Tra i potenziali successori ci sono 15 nomi, tra cui gli italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa.

Oggi si riunirà anche il Consiglio dei ministri che proclamerà il lutto nazionale per tre giorni, coordinando le attività in collaborazione con la Protezione Civile, come avvenuto in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II nel 2005.