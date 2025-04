Papa Francesco, oggi aperte le visite alla tomba di Santa Maria Maggiore

Dalle 7 di questa mattina, domenica 27 aprile, è possibile rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo i funerali di ieri, che hanno visto la partecipazione di 400mila persone, i fedeli possono recarsi nel luogo scelto da Bergoglio per la sua sepoltura.

Nel pomeriggio, alle 16, è prevista la visita dei cardinali, che entreranno attraverso la Porta Santa per visitare la tomba e celebrare i Vespri alle 17. La tomba, situata in un loculo tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, è realizzata in marmo ligure e reca l’iscrizione ‘Franciscus’ e la riproduzione della sua croce pettorale.

Papa Francesco non è il primo Pontefice non sepolto in Vaticano; è tuttavia il primo da 122 anni a compiere questa scelta, l’ultimo era Leone XIII nel 1903. La Basilica rappresenta simbolicamente l’inizio e la fine del pontificato di Francesco: il suo primo atto da Papa fu la venerazione della Madonna Salus Populi Romani, e anche l’ultimo rito di tumulazione si è svolto qui, in conformità con il desiderio espresso nel suo testamento.

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore sono sepolti anche diversi papi storici, tra cui Onorio III, Niccolò IV, Pio V, Sisto V, Clemente VIII, Paolo V e Clemente IX. La scelta di Bergoglio sottolinea il significato di questo luogo, legato sia all’inizio che alla conclusione del suo servizio papale.