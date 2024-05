Papa Francesco non vuole seminaristi gay in Vaticano

In queste ore sta facendo molto rumore una presunta dichiarazione che Papa Francesco ha rilasciato in una chiacchierata informale che avrebbe tenuto con i giovani vescovi italiani durante l’assemblea di primavera.

“La Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al seminario e agli ordini sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay“. Aggiungendo che in Vaticano ci sarebbe già “troppa aria di froc1aggine in certi seminari“.

Usare la F-Word per parlare di gay? Praticamente Papa Francesco è entrato nella sua Federica Rosatelli era: lui i fr0c1 li ama, ma purché non in Vaticano.

il nuovo test d’ingresso per accedere ai seminari stilato dal papa nella sua federica rosatelli era https://t.co/zEqWicNaMi pic.twitter.com/ENPyj2FrLB — Paola. (@Iperborea_) May 27, 2024

il papa al raduno dei seminaristi boh pic.twitter.com/HIKCJoHHtD — spirito sfranto (@SpiritoSfranto) May 27, 2024

Il papa ha detto: pic.twitter.com/faJGKHgwDi — alma basura (@Alf3rret) May 27, 2024

Papa Francesco: “Nella Chiesa c’è posto per tutti, Dio è un padre”.

Insomma, i gay possono andare a messa, ma non diventare preti.