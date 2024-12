Papa Francesco non presente all’apertura della Porta Santa del Giubileo a San Giovanni in Laterano: ecco il motivo

Papa Francesco non era presente alla cerimonia di apertura della terza Porta Santa del Giubileo, avvenuta nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il 29 dicembre. Il cardinale vicario di Roma, Baldassare Reina, ha officiato l’evento al posto del Pontefice, il quale ha dovuto rinunciare per motivi di salute dopo diversi impegni legati alle festività natalizie. Tuttavia, Papa Francesco si è affacciato dalla finestra su Piazza San Pietro per recitare l’Angelus, sottolineando l’importanza della famiglia come “cellula della società” da proteggere e sostenere.

Durante la cerimonia, il cardinale Reina ha espresso un messaggio di speranza, invitando a tendere le braccia a tutti in un mondo segnato da conflitti e ingiustizie. Questo evento segna la terza apertura della Porta Santa nel Giubileo della Speranza, dopo l’apertura nella Basilica di San Pietro e quella nel carcere di Rebibbia, dando inizio ufficialmente al Giubileo in tutte le diocesi del mondo.

La Basilica di San Giovanni in Laterano è considerata “Madre e Capo di tutte le Chiese”, essendo la cattedrale di Roma e la sede del Papa come vescovo. L’apertura della Porta Santa ha un significato profondo; inizialmente era l’unica porta aperta, ma per permettere a più fedeli di partecipare, altre basiliche hanno seguito l’esempio.

La Porta Santa nella Basilica di San Giovanni in Laterano è realizzata in bronzo dallo scultore Floriano Bodini, misurando 3,6 metri in altezza e 1,9 metri in larghezza. La porta presenta un solo battente e al centro è rappresentato in altorilievo il “Cristo morto” sulla croce, con la Madonna e il Bambino Gesù e lo stemma di Giovanni Paolo II nelle vicinanze.

Le aperture successive delle Porte Sante sono previste per il 1° gennaio a Santa Maria Maggiore, officiata dal cardinale arciprete Stanislaw Rylko, e il 5 gennaio a San Paolo fuori le Mura, officiata dal cardinale arciprete James Harvey. Queste celebrazioni rappresentano un momento di raccolta e riflessione per i fedeli, in un contesto di speranza e unità.