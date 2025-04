Papa Francesco morto per ictus, calendario dei funerali e Conclave. Da oggi lutto nazionale.

La Chiesa si prepara a dare l’addio a Papa Francesco, morto il 21 aprile a 88 anni per un ictus cerebrale e un collasso cardiocircolatorio. La Congregazione dei cardinali indicherà la data dei funerali, che si svolgeranno tra il 25 e il 27 aprile, secondo il testo liturgico. La cerimonia avverrà con il corpo del Papa esposto in una bara di legno e zinco, in linea con le sue disposizioni per le esequie, che prevedono l’eliminazione delle tradizionali tre bare.

Il testamento di Bergoglio, redatto il 29 giugno 2022, richiede una tomba semplice, senza decori, situata nella navata laterale della Basilica di San Pietro, con un’unica iscrizione: “Franciscus”. La tomba sarà realizzata in pietra ligure, a ricordo delle origini familiari del Papa.

In previsione del Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice, i cardinali iniziano ad arrivare a Roma. Il Conclave si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio, seguendo il rituale di segretezza e senza contatti con l’esterno. Tra i nomi più papabili ci sono il cardinale Parolin, Zuppi, Pizzaballa, il filippino Tagle e il congolese Ambongo Besungu.

Oggi si riunirà il Consiglio dei ministri, che proclamerà un lutto nazionale di tre giorni. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile coordinerà le attività legate ai funerali, che potrebbero attirare un grande afflusso di fedeli, specie in concomitanza con il giubileo degli adolescenti. Inoltre, è previsto il rinvio di eventi ufficiali, compreso il viaggio della premier Giorgia Meloni in Uzbekistan e Kazakistan, programmato per le stesse date.