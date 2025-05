Papa Francesco, Mattarella in visita privata alla tomba

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato in serata, in forma privata, Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco. Durante i funerali del Pontefice, Mattarella, uno dei capi di Stato presenti, ha espresso un “grande dolore personale” per la scomparsa di Bergoglio, avvenuta il 21 aprile. Ha sottolineato il “grave vuoto” lasciato da un punto di riferimento per lui.

Mattarella ha dichiarato che la morte di Papa Francesco ha suscitato dolore e commozione non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ha evidenziato come l’insegnamento del Papa richiamasse valori fondamentali come il messaggio evangelico, la solidarietà tra esseri umani, l’impegno a favore dei più deboli, la cooperazione internazionale e la ricerca della pace.

Il presidente ha concluso affermando che la riconoscenza verso Papa Francesco dovrebbe tradursi in una responsabilità individuale e collettiva di adoperarsi per perseguire quegli obiettivi che il Papa ha costantemente promosso.