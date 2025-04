Papa Francesco, l’omaggio incessante a San Pietro continua oggi

Una significativa affluenza di fedeli si è registrata per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso all’età di 88 anni. Fino al tardo pomeriggio di ieri, quasi 20.000 pellegrini hanno sfilato accanto al feretro del Pontefice nella Basilica di San Pietro. La camera ardente rimarrà aperta fino a mezzanotte e chiuderà domani alle 19, in vista dei funerali previsti sabato mattina. Ieri, tra le 11 e le 19:30, 19.430 persone hanno reso omaggio al Papa, con molti che hanno viaggiato da lontano per partecipare. Alcuni hanno espresso la volontà di tornare per un secondo tentativo dopo aver trovato le code troppo lunghe.

Domani, alle 20, il cardinal Kevin Joseph Farrell presiederà la cerimonia di chiusura della bara, che conterrà una borsa con monete commemorative e un tubo metallico riportante gli eventi salienti del pontificato. La celebrazione funebre si svolgerà sabato alle 10, dove ci si aspetta un’imponente partecipazione, con 200-250.000 persone attese e maxi schermi installati per consentire a tutti di seguire la cerimonia.

Numerosi leader mondiali parteciperanno ai funerali, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron. Jorge Mario Bergoglio sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sono già iniziati i preparativi. I tre giorni di rosari in suo onore sono stati avviati presso la Basilica, con il rosario di domani che si terrà all’interno. La celebrazione funebre rappresenta un momento storico per la comunità cattolica e per il mondo intero.