Papa Francesco: Le Voci dei Fedeli in Pellegrinaggio alla Tomba di Santa Maria Maggiore

Santa Maria Maggiore è diventata un luogo di pellegrinaggio per i fedeli che rendono omaggio alla tomba di Papa Francesco, situata nella basilica giubilare. I visitatori esprimono la loro devozione e rispetto per Bergoglio, che ha scelto questo luogo per la sua sepoltura. L’importanza spirituale di Santa Maria Maggiore continua a richiamare molte persone, diventando così un punto di riferimento significativo per coloro che desiderano onorare il pontefice.