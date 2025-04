Papa Francesco, le sue richieste per i funerali e la sepoltura

Domani, sabato 26 aprile, si svolgeranno a San Pietro i funerali di Papa Francesco, scomparso lunedì all’età di 88 anni. La sua bara sarà poi portata alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, in adempimento della sua richiesta espressa nel testamento. Circa 100.000 persone hanno già reso omaggio alla salma, e si stima che 200.000 partecipino all’autunno. Sono confermate 130 delegazioni, inclusi circa 50 Capi di Stato. Le misure di sicurezza sono imponenti.

Nel testamento, redatto nel 2022, Bergoglio ha espresso la volontà di essere sepolto a Santa Maria Maggiore, un luogo che ha significativo valore per lui, dove andava a pregare all’inizio e alla fine di ogni viaggio apostolico. Ha chiesto che le sue spoglie mortali riposino in un loculo tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, senza particolari decorazioni, con l’iscrizione “Franciscus”. Le spese per la sua sepoltura saranno coperte da un benefattore indicato.

La tomba sarà visitabile da domenica. La piazza della basilica è sottoposta a misure di sicurezza per la processione, che avverrà dopo i funerali. Fabio Ciciliano, del Dipartimento della Protezione Civile, ha rassicurato che verranno attuate misure per garantire la sicurezza dei fedeli. La decisione di Bergoglio di essere sepolto in un’altra chiesa è inconsueta e richiede una pianificazione specifica.

Il corteo funebre seguirà un percorso che include la galleria Pasi, ponte, corso Vittorio, piazza Venezia, Fori Imperiali e infine arriverà a Santa Maria Maggiore per la tumulazione, che sarà privata, senza accesso al pubblico, con la possibilità di osservare il passaggio da punti prestabiliti.