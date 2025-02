Papa Francesco, le notizie dei medici sulle condizioni: dimissioni lontane

Papa Francesco non è “fuori pericolo” ma sta “rispondendo alle terapie”. Ricoverato da una settimana al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale, i medici hanno fatto un aggiornamento della sua situazione il 21 febbraio. Secondo il professor Sergio Alfieri e il dottor Luigi Carbone, il Papa è consapevole delle sue condizioni e ha chiesto che la verità sulla sua salute venga comunicata.

I bollettini recenti segnalano che il Pontefice è migliorato e che in giornata ha iniziato senza febbre. Pur essendo sotto trattamento potenziato, non è attaccato a macchinari e ha un respiro spontaneo, ma occasionalmente ha crisi asmatiche e necessita di un po’ di ossigeno. L’infezione deve essere comunque monitorata attentamente, poiché esiste il rischio che i germi possano entrare nel sangue.

I medici avvertono che, nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata. Infatti, vi è la preoccupazione che un’infezione torni a peggiorare le sue condizioni, specialmente per un paziente di 88 anni con problemi respiratori. Non è possibile fissare una data per le dimissioni, e attualmente si prevede che il ricovero possa prolungarsi per un’altra settimana. Fino a quando non sarà necessario interrompere le terapie ospedaliere, non è prudente rimandarlo a Santa Marta, poiché il Pontefice potrebbe ritornare rapidamente alle sue attività. Dopo aver superato la fase critica, Bergoglio tornerà a Santa Marta per gestire la parte cronica della sua malattia.