Papa Francesco, l’audio dall’ospedale: il messaggio

Papa Francesco ha registrato un messaggio audio di ringraziamento dalla sua camera al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Nel suo messaggio, diffuso durante la preghiera del Santo Rosario in Piazza San Pietro, ha espresso gratitudine per le preghiere ricevute e ha invocato la benedizione di Dio e la protezione della Vergine per tutti.

Il rapporto quotidiano sulle sue condizioni di salute indica che il Papa è “stabile” e non ha avuto ulteriori crisi respiratorie. Non ci sono stati episodi di insufficienza respiratoria, e il Santo Padre ha continuato a trarre beneficio dalla fisioterapia respiratoria e motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue rimangono stabili, e oggi non ha mostrato segni di febbre.

Domani non sarà diffuso un bollettino medico, poiché la situazione clinica del Papa è considerata stabile. Il prossimo aggiornamento sarà rilasciato sabato, ma la Sala Stampa vaticana fornirà comunque informazioni sulla salute di Bergoglio. È stato riportato che il Papa è in grado di alimentarsi con cibo solido e non necessita di alimentazione assistita. Trascorre gran parte del tempo seduto in poltrona, equilibrando momenti di lavoro e riposo, e ha ricevuto l’Eucarestia prima di pranzo.