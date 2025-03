Papa Francesco lascia il Gemelli, le toccanti parole del cardinale Zuppi

“Il ritorno a casa del Papa domani è una notizia che ci riempie di gioia”. Così il cardinale Matteo Zuppi commenta, il 22 marzo, le dimissioni di Papa Francesco dall’ospedale Gemelli, previste per domenica. “In queste settimane lo abbiamo accompagnato con la preghiera e continueremo a sostenerlo come nei dodici anni di Pontificato”, afferma il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). Durante la lunga degenza, il Papa ha mostrato “la ‘benedizione’ contenuta nella fragilità”, un insegnamento che ci porta a confidare maggiormente nel Signore.

Dall’ospedale, il Papa ha ricordato l’importanza del “miracolo della tenerezza”, che sostiene chi attraversa momenti difficili, offrendo luce nella notte del dolore. Ora, insieme a lui, rendiamo “lode al Signore, che non ci abbandona mai e che nei momenti di sofferenza ci fa incontrare persone che riflettono un raggio del suo amore”, ha proseguito Zuppi, esprimendo la vicinanza e la preghiera delle comunità.

Queste parole del cardinale sottolineano l’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco, che si manifesta attraverso la preghiera e la presenza vicino a chi è in difficoltà. La fragilità, quindi, diventa un’opportunità per rafforzare la fede e l’amore comunitario. Il ritorno del Papa anticipa un rinvigorimento spirituale, sia per lui che per i fedeli, che possono finalmente riunirsi e continuare a ricevere la sua guida. Con queste speranze, il cardinale invita a tenere viva la luce della fede anche nei momenti di oscurità.