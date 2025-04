Papa Francesco, la salma da oggi in San Pietro: programma, funerali e orari

L’abbraccio dei fedeli a Papa Francesco. Da oggi, la salma del Pontefice sarà esposta per tre giorni nella Basilica di San Pietro in vista dei funerali previsti per sabato 26 aprile. Oggi il feretro sarà portato nella Basilica, che sarà aperta ai fedeli dopo la traslazione. Dalle 11 fino a mezzanotte sarà possibile rendere omaggio a Papa Francesco, mentre domani l’orario si estenderà dalle 7 a mezzanotte e venerdì dalle 7 alle 19.

Per la morte del Papa, il Consiglio dei ministri ha proclamato cinque giorni di lutto a partire dal 22 aprile. Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile, è responsabile dell’organizzazione e della gestione del funerale e della cerimonia per il nuovo Pontefice. Si prevede un’affluenza di 200-250mila persone. Saranno installati maxi schermi lungo via della Conciliazione, piazza Pia e piazza Risorgimento per seguire la cerimonia.

Negli ultimi giorni, circa 50mila persone hanno già visitato Piazza San Pietro, con un numero totale di quasi 100mila presenti nell’area. L’area intorno a San Pietro sarà sottoposta a controlli rigorosi e arriveranno rinforzi da altre regioni per garantire la sicurezza.

A Roma arriveranno leader di tutto il mondo, la maggior parte dei quali è attesa sabato. Un’eccezione sarà il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che arriverà venerdì con la moglie Melania e rientrerà sabato sera. La premier Giorgia Meloni ha annullato la sua visita ufficiale in Asia prevista per il 25 e 26 aprile, riprogrammandola per le prossime settimane. Le interrogazioni in Senato previste per oggi slitteranno al 7 maggio.