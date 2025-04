Papa Francesco, l’ “errore” sulla tomba fa discutere: la foto

Un errore sulla lapide di Papa Francesco ha suscitato attenzione sui social. Gli utenti, in particolare su X, hanno notato che le lettere del nome “Franciscus” presentano una disposizione non armonica. Si è evidenziata una distanza eccessiva tra alcune lettere, precisamente tra la “R”, la “A” e la “N”, creando confusione nella composizione del nome del pontefice scomparso.

La spaziatura delle lettere incise risulta irregolare e non segue le regole basilari della percezione visiva, le quali sono conosciute fin dall’antichità. Tali normative dovrebbero essere note agli artisti del marmo, ma sembrano essere state ignorate in questo caso. I puristi ritengono che un minore distanziamento tra alcune lettere avrebbe conferito maggiore organicità all’iscrizione.

La tomba di Papa Francesco, situata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, è stata realizzata in marmo di provenienza ligure e presenta esclusivamente l’iscrizione del suo nome e una riproduzione della sua croce pettorale. È stata collocata nel loculo della navata laterale, situato tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Questa scelta di design riflette la volontà di Bergoglio di mantenere un aspetto semplice e modesto, in linea con il suo pontificato.

Questo dettagliato errore di spaziatura potrebbe sembrare banale, ma solleva interrogativi su come i messaggi e le scelte stilistiche siano percepiti, soprattutto in contesti così significativi. La questione ha suscitato discussioni non solo sulla lapide stessa, ma anche sull’importanza dell’arte e dell’estetica nella rappresentazione di figure importanti come Papa Francesco.