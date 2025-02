Papa Francesco in lieve miglioramento e senza febbre: ultime notizie sulle condizioni

Le condizioni cliniche di Papa Francesco mostrano un lieve miglioramento; è apiretico e i parametri emodinamici rimangono stabili. Il Vaticano ha comunicato che il Papa, ricoverato da sette giorni per polmonite bilaterale al policlinico Gemelli, ha ricevuto l’Eucaristia e partecipato alle attività lavorative. Tuttavia, il ricovero proseguirà, e non è ancora certo se potrà guidare l’Angelus domenica prossima. La scorsa domenica, Papa Francesco aveva già consegnato un testo per esprimere il proprio pensiero senza presiedere alla preghiera.

La durata del ricovero potrebbe estendersi oltre le due o tre settimane, poiché la polmonite bilaterale richiede una terapia lunga e complessa, e il riposo lontano da rischi, come un semplice colpo di freddo, è fondamentale. La situazione clinica rimane complessa, e mentre è difficile fare previsioni precise, si ipotizza che il Papa potrebbe rimanere in ospedale per almeno un’altra settimana. La terapia per questa forma di polmonite generalmente dura dai 8 ai 10 giorni, fino a un paio di settimane. La decisione finale sulla dimissione spetta ai medici che seguono il Pontefice. Potrebbe anche esserci la possibilità di dimissioni già alla fine della prossima settimana, a seconda delle sue condizioni. Secondo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, il Papa sembra già sentirsi meglio, poiché si siede in poltrona e lavora.