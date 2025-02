Papa Francesco in gravi condizioni: crisi respiratoria e anemia con prognosi incerta

Papa Francesco è attualmente ricoverato in condizioni critiche al Policlinico Gemelli, dove è stato ospitato dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Ha subito una crisi respiratoria prolungata che ha richiesto l’uso di ossigeno e, a causa di un’anemia e piastrinopenia, ha ricevuto una trasfusione di sangue. Il bollettino medico conferma che le sue condizioni restano critiche, anche se non è in immediato pericolo di vita. Il cardinale Pietro Parolin ha descritto la situazione come difficile ma ha sottolineato che il Papa continua a lavorare, sebbene in condizioni di fragilità estrema. Domenica 23 febbraio, il Papa non guiderà l’Angelus, e verrà diffuso un testo da lui preparato in precedenza.

Le voci riguardanti possibili dimissioni di Papa Francesco si sono intensificate. Parolin ha definito tali speculazioni come “inutili” e ha enfatizzato che attualmente il focus deve essere sulla salute del Santo Padre e sulla sua ripresa. Sebbene non ci siano imminenti decisioni riguardo a un passo indietro dal pontificato, le condizioni critiche del Papa hanno riacceso il dibattito sulla sua capacità di continuare a dirigere la Chiesa cattolica. Papa Francesco, malgrado le sue condizioni, ha mantenuto un certo buon umore. Durante il ricovero, si era espresso in modo positivo verso il personale medico, dimostrando una certa resilienza. Tuttavia, la salute del Papa resta al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni sia nella Chiesa che tra i fedeli.