Il Grande Fratello Vip è una macchina molto complicata. Centinaia di persone che lavorano ad un programma che va in diretta 24 ore su 24 e infatti ogni tanto capita qualche errore. Tre anni fa la regia inquadrò per sbaglio l’interno del bagno e nella scorsa edizione andò in onda un collegamento con la signora Roberta, che qualche ora dopo si sarebbe collegata con Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano. Stamani invece ad “entrare” al GF Vip è stato un signore decisamente più famoso. Per pochi minuti sulla regia 2 abbiamo visto Papa Francesco.

Ma cos’è stato trasmesso su Mediaset Extra? Lo spiega Avvenire: “Sabato 9 ottobre, nell’Aula nuova del Sinodo, sono previsti lavori in seduta plenaria e lavori in gruppi linguistici. Presenti rappresentanti del popolo di Dio, tra delegati delle riunioni internazionali delle Conferenze episcopali ed organismi assimilati, membri della Curia romana, delegati fraterni, delegati della vita consacrata e dei movimenti laicali ecclesiali, il consiglio dei giovani. Papa Francesco parteciperà alla prima parte dei lavori e terrà un discorso alle 9.20, seguito dal saluto del cardinale Jean-Claude Hollerich, relatore generale del Sinodo e dal messaggio del cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo“.

La prossima volta chi vedremo in live? Barbarella? O la stanza segreta concessa ai maschi della casa di Cinecittà?

Papa Francesco nella diretta del GF Vip.

Non la regia2 che trasmette la conferenza del Sommo Pontefice #gfvip pic.twitter.com/mLQi7qVqT8 — Silente (@Silente60635922) October 9, 2021

in che senso scusate c’è il papa HAHAHAHAHAHAHAHAHA #gfvip pic.twitter.com/PkGp8p5rA3 — DecriSilvio (@Decri03) October 9, 2021