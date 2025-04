Papa Francesco: Il Riconoscimento del Mondo Arabo e le Difficoltà con quello Ebraico

Messaggi di cordoglio e omaggi a Papa Francesco sono arrivati da tutto il mondo, in particolare dal mondo arabo, mentre Benjamin Netanyahu ha mantenuto un silenzio assordante. Alexander Meloni, rabbino capo della comunità ebraica di Trieste, ha descritto il Papa come “estremamente problematico per il mondo ebraico”.

Papa Francesco, primo Pontefice a celebrare una messa in Medio Oriente nel 2019 ad Abu Dhabi, ha ricevuto riconoscimenti dai leader musulmani, che lo hanno definito un “uomo di pace, promotore dei principi di convivenza e comprensione”. Le sue ultime parole hanno detto di Gaza, descritta come una “situazione ignobile” dal punto di vista umanitario. Il presidente palestinese Abu Mazen ha elogiato il Papa come “amico fedele del popolo palestinese”, menzionando il riconoscimento dello Stato palestinese e l’esposizione della sua bandiera in Vaticano. Anche il presidente iraniano ha sottolineato il suo rifiuto della guerra genocida di Israele a Gaza.

L’organizzazione terroristica Hamas ha dichiarato che Francesco era un difensore dei diritti dei palestinesi. Nel frattempo, la comunità cristiana di Gaza si è riunita in preghiera per il Papa. La mancanza di un messaggio da parte di Netanyahu e del governo israeliano è stata percepita come una presa di distanza dall’approccio di Francesco riguardo alla guerra a Gaza e alla difesa dei palestinesi. Meloni ha commentato l’effetto delle posizioni di Francesco sulle relazioni tra ebraismo e cristianesimo.

Nell’Urbi et Orbi, il giorno prima della sua morte, il Papa ha parlato del conflitto a Gaza, descrivendo la drammatica situazione umanitaria. Paesi con comunità cristiane, come il Libano, hanno espresso vicinanza alla Chiesa di Roma.