Papa Francesco, il celibato, e le carte segrete di Paolo VI. Un incartamento – fino ad oggi segreto – contenente il pensiero di Paolo VI sul celibato dei preti trasmesso da Bergoglio al reggente della Casa Pontificia, padre Leonardo Sapienza, riaccende i riflettori sulla spinosa questione dei preti sposati. Il tema è stato a lungo dibattuto nell’ultimo Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia, come ricorda padre Sapienza nel libro ‘Paolo VI. Non esistono lontani’ (edizioni San Paolo), riaccendendo la polemica e la critica sul celibato sacerdotale. Da una parte l’apertura dei Vescovi alla possibilità di ordinare preti sposati laddove c’è penuria di sacerdoti (il Sinodo dell’ottobre 2019 aveva chiesto al Pontefice l’ordinazione di uomini idonei e riconosciuti dalla comunità potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile), dall’altra il passo indietro del Papa che non ha aperto ai preti sposati. Oggi, attraverso le carte segrete di Paolo VI svelate da Sapienza e che l’Adnkronos anticipa, si comprende ancora di più il significato dello stop di Francesco.

Fonte