Papa Francesco, il blitz a sorpresa di oggi in Vaticano

Un’improvvisa visita del Papa si è svolta nella Basilica di San Pietro intorno alle 12.40. Papa Francesco, come riportato dall’Adnkronos, si è fatto accompagnare in basilica per verificare il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, il quale sarà presentato il giorno successivo in Vaticano. Durante la sua visita, il Papa si è recato anche sulla tomba di Pio X.

In quel momento, nella basilica erano presenti due restauratrici che stavano dando gli ultimi ritocchi ai monumenti. Quando hanno visto il Papa in sedia a rotelle, sono rimaste sorprese. Il Pontefice ha richiesto ai gendarmi di chiamarle e ha voluto ringraziarle personalmente per il loro lavoro. Bergoglio ha stretto loro la mano, occasione in cui una delle restauratrici si è scusata per avere la mano fredda. Il Papa, dopo aver interagito con le restauratrici e ringraziandole nuovamente, ha successivamente fatto ritorno a Casa Santa Marta.

Questa visita a sorpresa evidenzia l’attenzione del Papa verso i restauri e la sua disponibilità a riconoscere il lavoro degli addetti ai lavori. La presenza di Francesco in basilica ha certamente messo in risalto l’importanza del restauro dei monumenti storici, contribuendo a mantenere viva la memoria dei pontefici del passato.