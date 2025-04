Papa Francesco: I Veritieri Motivi della Sua Scomparsa

Papa Francesco è morto alle 7:35 del giorno di Pasquetta, come annunciato dal Cardinale Farrell. La causa del decesso è stata indicata come un’emorragia cerebrale, e non una crisi respiratoria, contrariamente a quanto si era inizialmente supposto. Durante la Pasqua, il Papa aveva partecipato alla Benedizione per l’Urbi et Orbi, interagendo con numerosi fedeli in piazza San Pietro. Fonti quali l’AdnKronos e il Corriere della Sera hanno confermato che Bergoglio non aveva problemi polmonari critici, e che la sua morte è avvenuta serenamente, probabilmente a causa di un ictus. I medici del Gemelli hanno dichiarato che non c’era apparente collegamento con i problemi respiratori che avevano portato al suo ricovero precedente.

Il professor Massimo Andreoni, esperto nel campo delle malattie infettive, ha commentato che la morte di Francesco era purtroppo prevista, sottolineando la gravità dell’insufficienza respiratoria che lo affliggeva. Andreoni ha anche avanzato l’ipotesi che un problema cardiologico improvviso potrebbe aver contributo alla sua morte. Altri medici, come Claudio Micheletto, hanno evidenziato che la salute del cuore gioca un ruolo cruciale in tali situazioni.

Matteo Bassetti, esperto in malattie infettive, ha espresso perplessità sulla possibilità di un recupero completo del Papa, date le sue gravi comorbidità, compresa l’immunodepressione. La Pasqua trascorsa con il Papa è stata un momento significativo per i cattolici, ma ha sottolineato anche la dura realtà delle malattie infettive. Con la sua morte, la Chiesa entra in una fase di transizione nota come Sede Vacante, in attesa dell’elezione di un nuovo Pontefice.