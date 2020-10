Papa Francesco ha dato il suo consenso alle Unioni Civili sottolineando come i gay abbiano il diritto di essere una famiglia.

Le parole del pontefice, battute in queste ultime ore da ogni testata giornalistica, sono state pronunciate in un documentario che è uscito oggi alla Festa di Roma a firma di Evgeny Afineevsky.

“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”.

Le parole di Papa Francesco non si rivolgono all’Italia e alla sua legislazione (dove le Unioni Civili sono legge dal 2016), ma al mondo. Il suo è un discorso ampio che vuole sensibilizzare anzitutto la Chiesa al suo interno su un terreno delicato e sul quale non tutti parlano lo stesso linguaggio.

Come si legge su Repubblica, tra i momenti più toccanti del film, la telefonata di Papa Francesco a una coppia di omosessuali, con tre figli piccoli a carico, in risposta ad una loro lettera in cui mostravano il loro grande imbarazzo nel portare i loro bambini in parrocchia. Il consiglio di Bergoglio ai due uomini è stato quello di portare i bambini comunque in parrocchia al di là degli eventuali giudizi.

Qualcuno porti dei sali a Giorgia Meloni e Matteo Salvini.