Papa Francesco e quegli incontri segreti con Renzi: cosa si dicevano nel racconto

Matteo Renzi, nella sua ultima enews, condivide esperienze personali avute con Papa Francesco durante incontri informali. Racconta di come spesso si sia recato in incognito a Santa Marta, entrando nel Vaticano in auto senza avvisare nessuno, tranne i membri della scorta. Il primo incontro risale all’aprile 2014, subito dopo l’insediamento di Renzi a Palazzo Chigi. In questa occasione, il Papa ha accolto Renzi e la sua famiglia, dedicando oltre mezz’ora ai suoi figli, creando un’atmosfera familiare e profonda.

Nel maggio dello stesso anno, Renzi ha ricevuto una telefonata da Papa Francesco, il giorno prima delle elezioni europee, in cui il Pontefice ha apprezzato la sua decisione di non salutarlo prima della partenza verso la Terra Santa. La conversazione è stata caratterizzata da un tono colloquiale e ironico riguardo ai giovani politici.

Renzi ha toccato argomenti delicati, in particolare riguardo alla Legge sulle Unioni civili, durante le sue conversazioni con il Papa. Nel 2015, durante il Congresso eucaristico a Firenze, Bergoglio ha espresso interesse a visitare le periferie e le aree con problematiche legate ai migranti. Un incontro significativo si è svolto nel 2016, alla vigilia di un referendum, dove il Papa ha scherzato sui sondaggi in vista della sconfitta di Renzi.

Dopo le dimissioni di Renzi, Papa Francesco gli ha inviato una lettera scritta a mano, con parole di incoraggiamento e un invito a rialzarsi. L’ultimo incontro tra i due è avvenuto ad agosto 2024, in un contesto di calore umano e familiarità, in occasione del venticinquesimo anniversario di matrimonio di Renzi.