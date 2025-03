Papa Francesco e l’ultimo messaggio prima dell’ospedalizzazione

“Tutti sogniamo una famiglia bella, perfetta. Ma le famiglie perfette non esistono. Ogni famiglia ha i suoi problemi, e anche le sue grandi gioie”. Con queste parole, il Papa ha lanciato il suo messaggio di preghiera per il mese di marzo, dedicato alla famiglia. Questo video era stato registrato prima del suo ricovero.

Il Papa sottolinea che in una famiglia, ogni persona ha valore per la propria unicità, ma che le differenze possono portare a conflitti e ferite. La soluzione suggerita da lui è il perdono. “Perdonare significa dare un’altra possibilità. Dio lo fa con noi continuamente”, afferma. La pazienza di Dio è infinita; Egli perdona, rialza e consente di ricominciare. Il perdono è essenziale per rinnovare i legami familiari e guardare al futuro con speranza. Anche se le situazioni possono non avere il ‘lieto fine’ desiderato, la grazia divina offre la forza di perdonare, portando pace e liberandoci dal rancore.

Il Papa invita a pregare affinché le famiglie divise possano trovare nella riconciliazione la guarigione delle loro ferite, riscoprendo nella loro diversità un valore ricco e prezioso. La comunicazione del Pontefice si rivolge a tutti, lasciando un messaggio di speranza e un invito al perdono, ritenuto fondamentale nelle dinamiche familiari. In un mondo imperfetto, il perdono rappresenta una via per superare le difficoltà e a costruire relazioni più solide e armoniose.