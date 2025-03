Papa Francesco e l’audio in spagnolo: cosa ne dicono gli psicologi

Il messaggio audio registrato da Papa Francesco mostra la sua umanità e la forza del suo spirito, secondo gli psicologi. David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, ha analizzato il breve messaggio in spagnolo trasmesso prima del rosario in Piazza San Pietro. Lazzari ha affermato che riascoltare la voce del Papa suscita grande emozione, richiamando alla mente gli ultimi anni di Papa Wojtyla, nei quali un Papa sofferente ha continuato il suo compito con coraggio. Questo messaggio sottolinea l’umanità di Francesco, che si presenta prima come un essere umano, rendendosi vicino alle fragilità degli altri.

Nel suo messaggio, Papa Francesco ha ringraziato calorosamente per le preghiere per la sua salute, esprimendo il suo accompagnamento spirituale. La sua voce, descritta come sofferente ma intensa, ricorda la fragilità del suo corpo, ma anche la forza del suo spirito. Lazzari ha notato la presenza di un “paradosso” tra fragilità e forza, che riflette la verità della condizione umana. La dimensione psicologica, arricchita da quella spirituale, ha una grande forza capace di sostenere le persone in momenti critici. La figura del Papa, oltre ad avere un significato particolare per i credenti, rappresenta una fonte di umanità profonda e sincera che può ispirare tutti, indipendentemente dalle fede. Questa forza autentica è ciò di cui abbiamo bisogno in tempi difficili.