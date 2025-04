Papa Francesco e l’abbraccio ai ragazzi del Serafico di Assisi: “una processione di tenerezza”

La folla oceanica in Vaticano e a Roma per l’ultimo saluto a papa Francesco è stata un’immagine commovente e ricca di significati. Ha dimostrato che papa Francesco è riuscito a toccare il cuore di molte persone, credenti e non, affrontando le domande fondamentali dell’umanità. Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico, ha espresso la sua emozione durante un’intervista, ricordando la prima visita di papa Francesco ad Assisi. Bergoglio ha tracciato il cammino della fraternità e dell’amicizia sociale, basato sul valore intrinseco di ogni persona, e ha sottolineato la dignità umana come principio fondamentale della vita sociale.

Il legame del papa con l’Istituto Serafico è iniziato all’inizio del suo pontificato, quando decise di visitare i ragazzi del Serafico. Attraverso gesti toccanti, papa Francesco ha spiegato la sua scelta di chiamarsi come San Francesco. La sua visione economica si è concentrata sulla creazione di un sistema che includa e umanizza, servendo la vita. Di Maolo ha riportato i ricordi della visita storica del papa al Serafico, dove ha abbracciato i ragazzi, si è chinato sui più piccoli e ha dimostrato una connessione profonda con loro. Durante un discorso, ha sottolineato come la presenza di Cristo si manifesti nei ragazzi e nella sofferenza dell’umanità. Papa Francesco ha insegnato che la relazione e la fraternità iniziano col riconoscere il valore di ogni vita.