Papa Francesco e la sua lucidità politica, il ricordo di Castellina

“Grande tristezza” per la sua scomparsa e grande apprezzamento per il “Bergoglio politico”. Luciana Castellina, storica intellettuale della sinistra italiana e deputata, esprime il suo dispiacere per la perdita di Papa Francesco, definito “uno dei migliori e più importanti dirigenti, impegnati a cambiare il mondo e non a conservarlo com’è”. Castellina, non credente, sottolinea che il ruolo di Papa è unico e fondamentale, evidenziando la lucidità politica di Francesco.

Citando una sua frase ricorrente, Castellina rimarca: “Non serve una politica per i poveri, ma una politica dei poveri”. Questo concetto riflette l’importanza di dare voce agli sfruttati, affinché possano diventare protagonisti del cambiamento storico. Secondo Castellina, la visione di un Papa impegnato politicamente è singolare e significativa, soprattutto in un contesto mondiale dove spesso si preferisce la beneficenza alla vera giustizia sociale.

Per quanto riguarda la successione, Castellina esprime speranza affinché il prossimo pontefice possa incarnare le stesse qualità di Papa Francesco, desiderando che continui il suo impegno per i diritti dei poveri e per una vera riforma sociale.

In sintesi, Castellina riconosce l’impatto di Papa Francesco e la sua capacità di affrontare temi di giustizia e uguaglianza, auspicando che il successore possa proseguire su questa strada, affermando l’importanza di una politica inclusiva che ponga al centro le persone più vulnerabili.