Papa Francesco e la sorpresa di oggi a San Pietro: cosa dicono i medici

Il coordinatore dell’equipe medica del Papa, Sergio Alfieri, ha dichiarato che attualmente il Santo Padre non è più malato, ma sta seguendo un periodo di convalescenza dopo la recente ospedalizzazione. Durante il ricovero, il Papa era in uno stato di immunodepressione, il che ha comportato alcune complicazioni. Tuttavia, ora non presenta più problemi di salute e ha trascorso due settimane di convalescenza, con la speranza che rispetti il riposo necessario delle prossime sei settimane.

Alfieri ha anche commentato la decisione del Papa di apparire in pubblico dopo la messa per il Giubileo dei malati, sottolineando che è il Papa a prendere queste decisioni. “Fosse per lui sarebbe già uscito una settimana fa”, ha osservato. Non si escludono future sorprese, poiché il Papa potrebbe riprendere gradualmente le sue attività pubbliche. Tuttavia, il coordinatore ha evidenziato il potenziale conflitto tra il desiderio del Santo Padre di stare tra la sua gente e le necessità mediche che richiedono di limitare alcune attività.

Il messaggio principale di Alfieri è che, sebbene il Papa desideri tornare in mezzo al suo popolo, il suo stato di salute deve essere una priorità. Ci sarà quindi un “tira e molla” tra il desiderio del Papa di essere attivo e la richiesta dei medici di osservare il periodo di convalescenza. La situazione è monitorata attentamente dallo staff medico, che intende garantire una piena ripresa senza affrettare il processo.