Papa Francesco e la Lettera di Dimissioni del 2022: Il Precedente che Ha Allarmato Bergoglio

Il quadro clinico di Papa Francesco è attualmente critico, riaccendendo discussioni sulle sue possibili dimissioni. Già in salute, il Papa aveva dichiarato di non escludere questa possibilità, firmando una lettera di dimissioni all’inizio del suo pontificato, nel caso di “impedimento medico”. Tale documento, consegnato al Segretario di Stato, ricorda le lettere simili firmate da Papa Paolo VI e Pio XII, i quali preparavano missive di rinuncia per eventuali situazioni gravi.

Papa Francesco ha espresso apprezzamento per Paolo VI, definendo le sue lettere una testimonianza umile e profetica d’amore per la Chiesa. Ha affermato che un Papa impedito da malattia non potrebbe esercitare efficacemente il ministero apostolico. Sebbene sia favorevole alle dimissioni in caso di gravi problemi di salute, Bergoglio ha ribadito che questo non deve diventare consuetudine, sottolineando che ogni Papa è chiamato a servire a vita.

Nel 2023, Francesco ha rivelato di aver firmato la lettera di dimissioni poco dopo la sua elezione, rimarcando che le dimissioni devono rimanere un’eccezione piuttosto che una norma. Ha ricordato che la decisione di un Papa di dimettersi deve essere guidata dalla volontà del Signore. Se un giorno si dimettesse, ha detto di preferire il titolo di “Vescovo di Roma emerito” e non indossare la talare bianca, trascorrendo il suo ritiro a Roma, probabilmente a San Giovanni in Laterano, dedicandosi a confessare e visitare i malati.