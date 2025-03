Papa Francesco e la guarigione: cosa ha detto oggi

Papa Francesco, nell’Angelus del 30 marzo, riflette sul tema della guarigione in occasione della quarta domenica di Quaresima, invitando tutti a viverla come un tempo di guarigione, specialmente durante il Giubileo. Bergoglio esprime gratitudine verso coloro che, ispirati dal Salvatore, sono strumenti di guarigione per gli altri attraverso le loro parole, la scienza, l’affetto e la preghiera. Sottolinea che fragilità e malattia sono esperienze comuni, ma che condividiamo anche la salvezza che Cristo ci ha offerto.

Nel Vangelo del giorno, Gesù nota la reazione dei farisei, che, invece di gioire per il ritorno dei peccatori, si lamentano. Per illustrare la situazione, racconta la parabola di un padre con due figli: uno di loro lascia la casa, ma, ritrovandosi in miseria, decide di tornare, ricevendo una calorosa accoglienza; l’altro, sdegnato, si rifiuta di unirsi alla festa. Attraverso questa storia, il Papa rivela il cuore misericordioso di Dio, che guarisce le nostre ferite affinché possiamo amarci come fratelli.

Infine, Francesco rinnova il suo pensiero per il Myanmar, esortando tutti a pregare per la pace in un paese che sta soffrendo, anche a causa di recenti terremoti. L’Angelus di oggi si configura quindi come un invito alla guarigione e alla solidarietà tra i popoli, per trovare conforto e unità nella fede.