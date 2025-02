“Papa Francesco è furioso, l’hanno fatto alle sue spalle” Carlo Conti rompe il silenzio: cos’è successo

Carlo Conti ha risposto alle accuse di non aver informato Papa Francesco riguardo al videomessaggio trasmesso durante il Festival di Sanremo 2025, dove il Papa ha sorpreso il pubblico con un messaggio di pace. Conti ha negato le voci secondo cui il Pontefice non fosse a conoscenza della trasmissione, affermando che la situazione era stata interpretata in modo errato.

In una conferenza stampa del 12 febbraio, Conti ha spiegato che, durante un incontro a maggio per la Giornata Mondiale dei bambini, Papa Francesco aveva espresso il desiderio di ringraziare i partecipanti all’evento. In seguito, Conti ha deciso di coinvolgere il Papa per rafforzare un messaggio positivo dopo aver assistito a un duetto tra Noa e Mira Awad. Ha inviato una lettera il 12 gennaio tramite il Presidente del Comitato Pontificio per la Giornata Mondiale dei Bambini, Padre Enzo Fortunato.

Conti ha ricevuto il video il 1 febbraio e ha mantenuto segreta la sua messa in onda per creare sorpresa. Ha riferito che il video è stato mandato in regia solo il giorno prima, per evitare anticipazioni. Nonostante alcune indiscrezioni fossero emerse, secondo le quali Papa Francesco avrebbe reagito negativamente scoprendo in ritardo la sua partecipazione, Conti ha chiarito che la situazione era stata gestita con riservatezza e che il video era attuale, registrato appositamente per l’evento.

In risposta a dubbi sullo stato di salute del Papa, Conti ha confermato che il video, realizzato il 1 febbraio, non era affatto obsoleto e rifletteva il messaggio per il Festival. Ha concluso ribadendo l’assurdità delle accuse e la sua disponibilità a chiarire qualsiasi malinteso.